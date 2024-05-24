Вестник Кавказа

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток благодаря модернизации

Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток благодаря модернизации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев вырос в сравнении с прошлым годом на 33%, что стало рекордным показателем за все время его существования. Это стало возможно благодаря развитию инфраструктуры и увеличению числа рейсов.

С начала года по август Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку увеличил поток пассажиров на 33%. За это время через него прошло более 5 млн человек. В 2023 году за это время он принял только 3,7 млн пассажиров, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Самым загруженным временем для аэропорта Баку стал август. Только за один месяц он перевез более 820 млн пассажиров. Это на 23% больше прошлогодних показателей. Такие цифры – рекорд для бакинской авиагавани.

Причина роста пассажиропотока – расширение инфраструктуры и географии полетов. Несмотря на загруженность, аэропорт может обеспечить пассажирам комфорт и удобства.

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