Аэропорт Баку увеличил пассажиропоток благодаря модернизации

Пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев вырос в сравнении с прошлым годом на 33%, что стало рекордным показателем за все время его существования. Это стало возможно благодаря развитию инфраструктуры и увеличению числа рейсов.

С начала года по август Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку увеличил поток пассажиров на 33%. За это время через него прошло более 5 млн человек. В 2023 году за это время он принял только 3,7 млн пассажиров, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Самым загруженным временем для аэропорта Баку стал август. Только за один месяц он перевез более 820 млн пассажиров. Это на 23% больше прошлогодних показателей. Такие цифры – рекорд для бакинской авиагавани.

Причина роста пассажиропотока – расширение инфраструктуры и географии полетов. Несмотря на загруженность, аэропорт может обеспечить пассажирам комфорт и удобства.