Азербайджан рекомендовал Армении быть серьезнее

Азербайджан в ближайшее время представит Армении свои предложения по мирному соглашению. Такое заявление сделал 2 сентября глава МИД страны.
Выступая 2 сентября после переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем, Джейхун Байрамов подчеркнул, что азербайджанская версия соглашения основана на международном праве и отвечает национальным интересам страны.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Баку представил Еревану свои ответы по проекту мирного соглашения в двадцатых числах июня.
"Примерно через 70 дней Армения передала Азербайджану свою версию. Из представленного ими проекта текста было исключено несколько важных моментов. В проект соглашения не включены важные моменты, и нам сказали, что это есть решение вопроса"
– азербайджанский министр
Он также акцентировал внимание на том, что каждый пункт этого соглашения очень важен.
"В контексте прошлого исторического конфликта соглашение и каждый его пункт имеют очень важное значение. Нашей рекомендацией армянской стороне будет то, чтобы она более серьезно подошла к этим вопросам"
– Джейхун Байрамов