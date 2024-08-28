Вестник Кавказа

Азербайджан рекомендовал Армении быть серьезнее

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку завершают подготовку предложений по мирному соглашению. В ближайшее время их передадут Еревану.

Азербайджан в ближайшее время представит Армении свои предложения по мирному соглашению. Такое заявление сделал 2 сентября глава МИД страны.

Выступая 2 сентября после переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем, Джейхун Байрамов подчеркнул, что азербайджанская версия соглашения основана на международном праве и отвечает национальным интересам страны.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Баку представил Еревану свои ответы по проекту мирного соглашения в двадцатых числах июня.

"Примерно через 70 дней Армения передала Азербайджану свою версию. Из представленного ими проекта текста было исключено несколько важных моментов. В проект соглашения не включены важные моменты, и нам сказали, что это есть решение вопроса"

– азербайджанский министр

Он также акцентировал внимание на том, что каждый пункт этого соглашения очень важен.

"В контексте прошлого исторического конфликта соглашение и каждый его пункт имеют очень важное значение. Нашей рекомендацией армянской стороне будет то, чтобы она более серьезно подошла к этим вопросам"

– Джейхун Байрамов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
590 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан всегда исходит из международного права – помощник президента

Азербайджан всегда исходит из международного права – помощник президента

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

МИД Азербайджана ответил на противоречащее нормализации заявление Пашиняна

МИД Азербайджана ответил на противоречащее нормализации заявление Пашиняна

Никол Пашинян: Баку и Ереван могут подписать часть мирного договора

Никол Пашинян: Баку и Ереван могут подписать часть мирного договора

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы