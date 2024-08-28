Никол Пашинян: Баку и Ереван могут подписать часть мирного договора

Премьер Армении предлагает президенту Азербайджана провести двустороннюю встречу на границе. Он считает, что стороны могут подписать уже согласованную часть мирного договора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Азербайджан и Армения должны вести переговоры по мирному соглашению в двустороннем формате и пригласил азербайджанского лидера Ильхама Алиева провести встречу на границе.

По словам Пашиняна, по дипломатическим каналам он предложил президенту Азербайджана встретиться. Армянский премьер готов встретиться с азербайджанским лидером на границе, по примеру того, как встречи проводят комиссии двух стран по делимитации.

Контакты между Баку и Ереваном возможны и при участии третьей стороны - Москвы, заявил Пашинян. Он добавил, что содействие международных партнеров в вопросе нормализации отношений АР и РА высоко ценится, однако двусторонний формат оказался эффективным.

"Этот формат принес определенные результаты, начиная с прошлогоднего декабрьского и заканчивая апрельским заявлением. Накануне комиссии по делимитации подписали постановления о совместной деятельности"

– Пашинян

Сегодня есть понимание необходимости работы в двустороннем формате. Премьер Армении уточнил, что ранее он сообщил об этом президенту России.

Ереван предлагает Баку подписать ту часть мирного договора, что уже согласована сторонами, после чего продолжить работу над остальными пунктами.

"В последнем проекте мирного договора у нас 17 статей. Из них 13 - уже полностью согласованы, в том числе и преамбула. Еще три статьи состоят из более одного предложения, которые также согласованы.... Это возможно, поскольку там зафиксированы все основополагающие принципы мира между Арменией и Азербайджаном"

– Пашинян

После того, как договор будет подписан, между Азербайджаном и Арменией могут быть установлены дипломатические отношения.

"Предполагается, что после подписания соглашения стороны установят дипломатические отношения, что станет дополнительной платформой для обсуждения вопросов"

– Пашинян