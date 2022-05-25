Азербайджан и ОАЭ продолжат укреплять сотрудничество

Глава Минэкономики Азербайджана провел встречу с сопредседателем Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ. Стороны обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества.

Представители Азербайджана и ОАЭ обсудили сотрудничество на полях Давосского экономического форума. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В ходе встречи с сопредседателем Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ Абдуллой бен Тук Аль Марри обсуждались различные аспекты экономического партнерства, в том числе, подготовка к 9-й сессии Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ, увеличение товарооборота и инициативы по развитию деловых связей.

Также были затронуты перспективы совместных проектов в области перехода на устойчивые источники энергии.

«В ходе встречи мы выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений между двумя странами. В ходе наших обсуждений были затронуты»

– Микаил Джаббаров