Ильхам Алиев принял президента ОАЭ

В Баку прошла встреча президентов Азербайджана и ОАЭ. Стороны провели переговоры в расширенном составе. До этого состоялась церемония официальной встречи глав государств.

В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ - Ильхама Алиева и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщает пресс-служба руководителя АР.

Перед началом переговоров в столице прошла церемония официальной встречи. На площади, где развевались государственные флаги, был выстроен почетные караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту ОАЭ, тот в свою очередь поприветствовал азербайджанских солдат. После главы государств обошли строй почетного караула, а затем прозвучали гимны двух стран.

Кроме того, 8 января от имени президента Азербайджана был дан официальный прием в честь президента Арабских Эмиратов. 9 числа оба лидера провели переговоры в расширенном формате.

В ходе переговоров президенты двух государств подписали ряд документов по сотрудничеству в энергосфере. Так, был заключен меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству по проектам передачи электроэнергии.

Также Баку и Абу-Даби подписали рамочный договор по стратегическому сотрудничеству для усиления использования потенциала возобновляемой и чистой энергии Азербайджана и для экспортных операций "зеленой энергии".

Кроме того, составлен календарь мероприятий для строительства в Азербайджане солнечных и ветряных электростанций мощностью 1 ГВт. Помимо этого, заключен договор о стратегическом сотрудничестве между компаниями ADNOC и SOCAR.