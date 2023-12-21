Ильхам Алиев принял президента ОАЭ

В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ - Ильхама Алиева и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщает пресс-служба руководителя АР.
Перед началом переговоров в столице прошла церемония официальной встречи. На площади, где развевались государственные флаги, был выстроен почетные караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту ОАЭ, тот в свою очередь поприветствовал азербайджанских солдат. После главы государств обошли строй почетного караула, а затем прозвучали гимны двух стран.
Кроме того, 8 января от имени президента Азербайджана был дан официальный прием в честь президента Арабских Эмиратов. 9 числа оба лидера провели переговоры в расширенном формате.
В ходе переговоров президенты двух государств подписали ряд документов по сотрудничеству в энергосфере. Так, был заключен меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству по проектам передачи электроэнергии.
Также Баку и Абу-Даби подписали рамочный договор по стратегическому сотрудничеству для усиления использования потенциала возобновляемой и чистой энергии Азербайджана и для экспортных операций "зеленой энергии".
Кроме того, составлен календарь мероприятий для строительства в Азербайджане солнечных и ветряных электростанций мощностью 1 ГВт. Помимо этого, заключен договор о стратегическом сотрудничестве между компаниями ADNOC и SOCAR.