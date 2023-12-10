Президент ОАЭ совершает официальный визит в Азербайджан

Сегодня в Баку прибыл с официальным визитом президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в первый день своего визита он посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шешидов.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, передает Trend.

Сегодня же Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и почтил память великого лидера, возложил венок к его могиле.

Также президент ОАЭ посетил Аллею шехидов в Баку, где почтил память героических сыновей, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины и возложил венок перед памятником "Вечный огонь".

Затем Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян осмотрел панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки города.