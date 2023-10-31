ОАЭ поддерживают установление мира между Азербайджаном и Арменией

МИД ОАЭ оценил усилия, которые прикладывают Азербайджан и Армения по установлению мира в регионе. Объединенные Арабские Эмираты готовы поддержать инициативы для создания стабильности на Южном Кавказе.

Власти ОАЭ выражают поддержку Азербайджанской Республике и Республике Армения в их усилиях по созданию устойчивости и мира в регионе. Такую информацию опубликовало министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов на своей странице.

В обращении говорится, что МИД ОАЭ высоко ценит усилия, который прикладывают АР и РА. Также власти Эмиратов дали высокую оценку недавним переговорам между двумя республиками.

Кроме этого, министерство подчеркнуло, что ОАЭ готовы поддержать все мероприятия, который помогут создать безопасность на мировом и региональном уровне. А также МИД отметил важность наведения мостов и создания прочных связей между Азербайджаном и Арменией.