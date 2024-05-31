Ильхам Алиев и президент ОАЭ обсудили масштабные проекты солнечных и ветряной электростанций

Президент Азербайджана и президент ОАЭ провели сегодня телефонный разговор. В ходе беседы обсуждался в том числе проект создания "зеленых" электростанций, в котором участвует компания Masdar.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

В ходе беседы Ильхам Алиев напомнил о закладке фундамента Нефтчалинской и Билясуварской солнечных электростанций, а также Апшерон-Гарадагской ветряной электростанции с участием компании Masdar. Церемония состоялась накануне. Президент выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в этой сфере.

Стороны обратили внимание на динамичное развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ, которые представляют собой дружбу, братство и стратегическое партнерство во всех сферах.

Участники беседы выразили удовлетворение сотрудничеством и обменом опытом между ОАЭ, которые были председателем саммита СОР28, и Азербайджаном, который стал председателем климатической конференции СОР29. Ильхам Алиев пригласил собеседникам в Азербайджан принять участие в СОР29.

Кроме того, президент Азербайджана выразил признательность Эмиратам за финансовый вклад, которые был внесен в ликвидацию минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана, а также за намерение сделать вклад в строительные проекты гуманитарного плана в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионе АР.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян снова указал на характер дружбы, братства и стратегического партнерства, который носят отношения Азербайджана и ОАЭ.

В сообщении уточняется, что в ходе беседы президент обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.