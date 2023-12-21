Азербайджан и ОАЭ намерены укреплять энергетическое партнерство

Азербайджан и ОАЭ будут наращивать партнерство в энергетическом секторе. Подписаны четыре соответствующих документа.

Между Азербайджаном и ОАЭ подписаны четыре документа о сотрудничестве в области энергетики, информирует Минэнергетики Азербайджана.

Так, подписаны Меморандум о взаимопонимании относительно инвестиционного сотрудничества между министерством энергетики Азербайджаном и министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов по проектам передачи электроэнергии», «Рамочный договор о стратегическом сотрудничестве по дальнейшему усилению использования потенциала возобновляемой и чистой энергии Азербайджана, позволяющий операции по экспорту зеленой энергии», «Календарь мероприятий (Дорожная карта) по реализации на суше в Азербайджане проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт», а также «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями ADNOC и SOCAR».

Известно, что, в частности, меморандум о взаимопонимании предусматривает создание основы инвестиционного сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в проектах передачи электроэнергии, развитие сетей, а также обмен опытом.