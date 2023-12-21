Президент ОАЭ завершил визит в Баку

Президент Арабских Эмиратов завершил свой визит в Азербайджан. В честь гостя был выстроен караул. Его провожали первый зампремьера АР, замглавы МИД Азербайджана и другие лица.

Рабочий визит президента Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан завершился.

В честь арабского лидера в аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетные караул, а также развевались государственные флаги Азербайджана и ОАЭ.

Главу государства провожали первый зампремьера Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД АР Алчин Рафиев и другие официальные лица.