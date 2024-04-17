Франция продала 15% акций в проекте "Апшерон" в Баку Эмиратам

Акции в газовом месторождении "Апшерон" в Азербайджане приобрела компания из ОАЭ. Для этого 15% своих акций продали SOCAR и французская TotalEnergies.

Эмиратская компания ADNOC вошла в число акционеров в проекте разработки газового месторождения "Апшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Компания из ОАЭ приобрела 15% акций у французской TotalEnergies, столько же акций продала SOCAR.

"Сделка по продаже компании ADNOC по 15% акций в проекте со стороны SOCAR и TotalEnergies была закрыта в феврале текущего года. Таким образом, с закрытием сделки доля французской компании и SOCAR в проекте составит по 35%, ADNOC - 30%"

– французская компания

Соглашение о продаже доли в месторождении "Апшерон" было подписано сторонами в конце прошлого лета.