Баку обвинил Париж в неспособности быть нейтральным посредником между Азербайджаном и Арменией

МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором обвинил Францию в действиях, подрывающим мирную повестку региона, и неспособности быть нейтральной стороной.
Франция не может быть нейтральной стороной между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде.
Он подчеркнул, что шаги Франции не способствуют установлению мира в регионе.
“Действия Франции на протяжении последних трех лет серьезно подрывали усилия по нормализации между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, а также способствовали эскалации ситуации”
– Айхан Гаджизаде
Гаджизаде также отметил, что Париж много раз выступил с антиазербайджанскими заявлениями на различных платформах. В частности в Совете безопасности, ООН, Евросоюзе и Франкофонии. Таким образом, французская сторона не может выступать беспристрастным посредником.