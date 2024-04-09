Вестник Кавказа

Баку обвинил Париж в неспособности быть нейтральным посредником между Азербайджаном и Арменией

Баку обвинил Париж в неспособности быть нейтральным посредником между Азербайджаном и Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором обвинил Францию в действиях, подрывающим мирную повестку региона, и неспособности быть нейтральной стороной.

Франция не может быть нейтральной стороной между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что шаги Франции не способствуют установлению мира в регионе.

 “Действия Франции на протяжении последних трех лет серьезно подрывали усилия по нормализации между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, а также способствовали эскалации ситуации”

– Айхан Гаджизаде

Гаджизаде также отметил, что Париж много раз выступил с антиазербайджанскими заявлениями на различных платформах. В частности в Совете безопасности, ООН, Евросоюзе и Франкофонии. Таким образом, французская сторона не может выступать беспристрастным посредником.

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