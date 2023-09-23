Авиарейсы из Тегерана будут летать на Кавказ

Опубликовано: 12:06, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава иранской делегации безвизовых туристов - председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Рафии Хорматолла - предложил открыть прямое авиасообщение, которое свяжет Иран и Северный Кавказ.

Первая делегация, прибывшая в Россию в рамках безвизовых групповых поездок, в состав которой вошли представители ведущих иранских туристических агентств, была настолько впечатлена красотами Северного Кавказа, что ее глава, председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Рафии Хорматолла, предложил запустить новый авиарейс, который свяжет Тегеран с одним из аэропортов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Такой рейс может появиться в расписании полетов уже в ближайший месяц, передает Trend.

Гости из Ирана уже посетили Приэльбрусье и Чегемское ущелье, а также встретились с ведущими туроператорами Кабардино-Балкарии, их поездка по региону продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ожидается, что только до конца текущего 2023 года Россию в рамках безвиза посетят около 60 тыс иранских туристов, рассказали в Минэкономразвития РФ.