Россия в 2023 году примет свыше 60 тыс туристов из Ирана

Опубликовано: 18:44, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

До конца года в Россию по безвизу прибудут более 60 тыс путешественников из Ирана. Для них подготовят специальные туры по республикам СКФО.

Ожидаемый поток иранских туристов в Россию в рамках безвиза составит 60 тыс человек уже в этом году, рассказали в Минэкономразвития РФ.

Сегодня в страну прибыли первые гости из Ирана. В делегацию вошли представители турбизнеса, в их интересы входит Северный Кавказ. Неделю делегаты проведут в регионе и составят маршруты, которые заинтересуют иранских путешественников.

"По итогам первой поездки группы из Ирана мы проведем экспертные консультации, чтобы обсудить технические детали оформления документов на безвизовые поездки и донастроим все процессы. Ожидаем, что к концу года с учетом старта безвизового режима в Россию из Ирана приедут более 60 тыс туристов"

– представитель ведомства Наируи Григорян