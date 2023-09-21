Россия в 2023 году примет свыше 60 тыс туристов из Ирана

До конца года в Россию по безвизу прибудут более 60 тыс путешественников из Ирана. Для них подготовят специальные туры по республикам СКФО.
Ожидаемый поток иранских туристов в Россию в рамках безвиза составит 60 тыс человек уже в этом году, рассказали в Минэкономразвития РФ.
Сегодня в страну прибыли первые гости из Ирана. В делегацию вошли представители турбизнеса, в их интересы входит Северный Кавказ. Неделю делегаты проведут в регионе и составят маршруты, которые заинтересуют иранских путешественников.
"По итогам первой поездки группы из Ирана мы проведем экспертные консультации, чтобы обсудить технические детали оформления документов на безвизовые поездки и донастроим все процессы. Ожидаем, что к концу года с учетом старта безвизового режима в Россию из Ирана приедут более 60 тыс туристов"
– представитель ведомства Наируи Григорян