Авария на Кубани унесла три жизни

Три человека погибли и один был госпитализирована в результате ДТП на дороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края. По факту проводится проверка.

Авария, участниками которой стали два легковых авто, произошла на Кубани. В результате столкновения легковушек три человека скончались до приезда врачей, а один – был госпитализирован.

«Сегодня в четыре часа утра на дороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края 24-летний водитель "Форд-Фокуса" при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с "Тойота-Камри", за рулем которой был 49-летий житель Отрадненского района»

– Telegram-канале ГУ МВД России по региону

Правоохранители проводят проверку по факту, устанавливаются все обстоятельства случившегося.