Женщина погибла в жуткой аварии на Кубани с участием фуры

В автокатастрофе в Темрюкском районе Краснодарского края с участием фуры и четырех легковушек скончалась одна женщина и получили травмы несколько человек. Причина – одна из машин выехала на встречку и врезалась в грузовик.

Жуткая дорожная авария случилась в Темрюкском районе Кубани. В ней разбился грузовик и 4 легковые машины, сообщили в местной Госавтоинспекции.

"Сегодня около 5 часов утра в Темрюком районе на автодороге "Новороссийск - Керчь" водитель "Мазды" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым «Скания». Оказавшись на встречной полосе, большегруз столкнулся с еще с 3 авто "БМВ", "Хавал", "Пежо", после чего перевернулся"

- Госавтоинспекция Краснодарского края

В результате автокатастрофы есть жертвы. Погибла женщина, которая находилась в салоне "Пежо" в качестве пассажира, двое других участников ДТП были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ведомства проводят проверку и выясняют детали происшествия.