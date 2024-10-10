В краснодарском парке пройдет юбилейный забег

Завтра утром в краснодарском парке "Солнечный остров" пройдет юбилейный, 150-й по счету забег на дистанцию в 5 километров, на который приглашаются все любители бега старше 12 лет.

Кубанское беговое сообщество "5 верст" сегодня анонсировало традиционный субботний забег по парку "Солнечный остров": он будет юбилейным, 150-м по счету, говорится в сообщении организаторов.

"Вот уже 149 суббот мы с вами собирались в нашем любимом парке, чтобы провести вместе время, поставить личные рекорды, получить значок за первое волонтерство, сделать общее фото… И завтра пройдет 150-й старт"

- организаторы забега

Маршрут забега - пять километров, бежать можно не на время, а в комфортном для себя темпе, причем никакой спортивный опыт для участия не требуется, а бегунами могут все желающие: единственное ограничение для участников – возраст старше 12 лет, говорится в сообщении.

Старт забега - в 9:00, после 20-минутной разминки, добавили в оргкомитете.