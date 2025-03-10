В Краснодаре произошла смертельная авария с участием трамваев. Инцидент произошел на Ставропольской улице.
Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Краснодаре. Трамвай сбил насмерть женщину, сообщили в УМВД России по региону.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 20 марта. Жительница города переходила трамвайные пути в районе улицы Ставропольской. В этот момент горел запрещающий сигнал светофора.
Водитель трамвай не успел остановить подвижной состав, что привело к наезду на пешехода. Женщина скончалась на месте.
Детали аварии выясняются. Движение трамваев на участке осуществляется в штатном режиме.