Вестник Кавказа

В Краснодаре трамвай сбил насмерть женщину

В Краснодаре трамвай сбил насмерть женщину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре произошла смертельная авария с участием трамваев. Инцидент произошел на Ставропольской улице.

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Краснодаре. Трамвай сбил насмерть женщину, сообщили в УМВД России по региону. 

Сообщается, что инцидент произошел вечером 20 марта. Жительница города переходила трамвайные пути в районе улицы Ставропольской. В этот момент горел запрещающий сигнал светофора. 

Водитель трамвай не успел остановить подвижной состав, что привело к наезду на пешехода. Женщина скончалась на месте. 

Детали аварии выясняются. Движение трамваев на участке осуществляется в штатном режиме.

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