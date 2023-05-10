РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Астраханские строители сдали в эксплуатацию важный мост

Астраханские строители сдали в эксплуатацию важный мост
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня под Астраханью возобновилось рабочее движение транспорта по капитально отремонтированному мосту, обеспечивающему в том числе трафик из соседнего Казахстана.

Дорожные службы Астрахани завершили капитальный ремонт моста через реку Белый Ильмень в Астраханской области, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня запустили движение в обе стороны через Белый Ильмень. Теперь местные жители смогут без труда добраться до города", написал губернатор, добавив: Белоильменский мост соединяет Володарский и Красноярский районы с Астраханью, передает "Интерфакс".

Длина моста - 542 м, протяженность строительного участка с подходами составляла более километра, отметил Бабушкин, добавив, что через мост также проходит часть транзитного транспортного потока из Казахстана.

Строителям осталось лишь привести в порядок зону под мостом, где еще не убран строительный мусор, также губернатор региона поблагодарил команду нового подрядчика, которая не подвела и оправдала ожидания астраханцев.

Напомним, в октябре 2022 года власти области заключили контракт с новой подрядной организацией, так как предыдущая не справилась с работой и была признана банкротом.

Волго-Каспийский канал станет глубже

Волго-Каспийский канал станет глубже

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version