Астраханские строители сдали в эксплуатацию важный мост

Опубликовано: 17:10, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня под Астраханью возобновилось рабочее движение транспорта по капитально отремонтированному мосту, обеспечивающему в том числе трафик из соседнего Казахстана.

Дорожные службы Астрахани завершили капитальный ремонт моста через реку Белый Ильмень в Астраханской области, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня запустили движение в обе стороны через Белый Ильмень. Теперь местные жители смогут без труда добраться до города", написал губернатор, добавив: Белоильменский мост соединяет Володарский и Красноярский районы с Астраханью, передает "Интерфакс".

Длина моста - 542 м, протяженность строительного участка с подходами составляла более километра, отметил Бабушкин, добавив, что через мост также проходит часть транзитного транспортного потока из Казахстана.

Строителям осталось лишь привести в порядок зону под мостом, где еще не убран строительный мусор, также губернатор региона поблагодарил команду нового подрядчика, которая не подвела и оправдала ожидания астраханцев.

Напомним, в октябре 2022 года власти области заключили контракт с новой подрядной организацией, так как предыдущая не справилась с работой и была признана банкротом.