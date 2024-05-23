Астраханские огнеборцы тушат пылающий дом

Сегодня в Астрахани вспыхнул нежилой дом – огонь охватил площадь 400 квадратных метров, однако пожарным удалось довольно оперативно локализовать возгорание.

Сегодня днем в нежилом доме на улице Челюскинцев в Астрахани вспыхнул пожар, который быстро охватил большую часть здания – к счастью, дом стоял пустой, а подступы к нему были свободными, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.

"В 16:00 (15:00 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: Кировский район, улица Челюскинцев, 29. Общая площадь составляет 400 квадратных метров"

- МЧС по региону

Пожарно-спасательные подразделения организовали работу по повышенному рангу сложности, и это дало результаты: уже через полтора часа, в 17:25 (16:25 мск), огонь удалось локализовать.

Тушение пожара продолжается – его ведут 55 пожарных и 15 единиц техники, добавили в МЧС региона.