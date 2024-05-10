Вестник Кавказа

Дагестанцы помогли спасти ребенка из пожара в Санкт-Петербурге

Дагестанцы помогли спасти ребенка из пожара в Санкт-Петербурге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое граждан Дагестана приняли участие в спасении несовершеннолетнего, который чуть не погиб в пожаре в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в спасении школьника из пожара поучаствовали граждане Дагестана.

По данным telegram-канала Mash Gor, Шаврухан Магомедов вместе с другом прогуливался по улицам города и увидел пожар, который случился в одной из квартир на пятом этаже.

В окне горящей квартиры сидел школьник и хотел спрыгнуть.

Мужчины приняли решение подняться к двери квартиры и попытаться спасти ребенка.

Им удалось выбить дверь и вытащить ребенка из горящего помещения.

Друзья попытались еще раз войти в квартиру, но из-за разгоревшегося огня им это не удалось.

В результате пожара пострадали 4 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

 

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