Вестник Кавказа

Дагестанцы помогли вытащить пассажиров из тонущего в Петербурге автобуса

Дагестанцы помогли вытащить пассажиров из тонущего в Петербурге автобуса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в Мойку, есть погибшие и пострадавшие. Водитель транспорта задержан. В спасении людей участие принимали уроженцы Дагестана.

Пресс-служба МВД России сообщила о падении автобуса пассажирами с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. В транспорте находилось 20 человек.

Сигнал о падении автобуса поступил в полицию больше часа назад. Водитель транспорта задержан. По данному факту заведены уголовные дела.

Были проведены спасательные работы, пассажиров транспорта вытащили из воды. В Следственном комитете РФ отметили, что в результате падения автобуса в реку есть погибшие и пострадавшие.

Стоит добавить, что в спасательной операции участие принимали и уроженцы Дагестана, которые еще до приезда спасателей бросились в воду, чтобы вытащить людей.

Видео с места событий опубликовало издание "Фонтанка".

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
4130 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автобусы из Петербурга в Таллин возобновят рейсы с 15 мая

Автобусы из Петербурга в Таллин возобновят рейсы с 15 мая

Секретарь Совбеза Армении пропустит международную встречу в Петербурге

Секретарь Совбеза Армении пропустит международную встречу в Петербурге

Петербург встал в снежных заторах

Петербург встал в снежных заторах

Перевозчик в Египет из Петербурга сменится из-за ограничений против Southwind

Перевозчик в Египет из Петербурга сменится из-за ограничений против Southwind

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы