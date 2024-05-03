Дагестанцы помогли вытащить пассажиров из тонущего в Петербурге автобуса

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в Мойку, есть погибшие и пострадавшие. Водитель транспорта задержан. В спасении людей участие принимали уроженцы Дагестана.

Пресс-служба МВД России сообщила о падении автобуса пассажирами с Поцелуева моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. В транспорте находилось 20 человек.

Сигнал о падении автобуса поступил в полицию больше часа назад. Водитель транспорта задержан. По данному факту заведены уголовные дела.

Были проведены спасательные работы, пассажиров транспорта вытащили из воды. В Следственном комитете РФ отметили, что в результате падения автобуса в реку есть погибшие и пострадавшие.

Стоит добавить, что в спасательной операции участие принимали и уроженцы Дагестана, которые еще до приезда спасателей бросились в воду, чтобы вытащить людей.

Видео с места событий опубликовало издание "Фонтанка".