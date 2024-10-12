Вестник Кавказа

Армения выступила за нормализацию отношений с Турцией

Армения выступила за нормализацию отношений с Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Армении заявил, что Ереван рассчитывает на нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что реализация договоренностей положительно повлияет на регион.

Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян высказался за установление отношений с Турцией. Он заявил, что Ереван верит в полноценную нормализацию связей с Анкарой.

Министр отметил, что Армения не только хочет установить дипломатические отношений с Турцией, но и открыть границу. Мирзоян добавил, что это скажется на региональной безопасности.

Руководитель МИД подчеркнул, что Ереван продолжит предпринимать практические шаги в этом направлении. Он добавил, что реализация договоренностей положительно повлияет на регион.

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