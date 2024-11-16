МИД РФ: Армения не подавала документов о выходе из ОДКБ

Документов о выходе из ОДКБ не поступало от Армении. В этом заявили в российском МИД и отметили, что для Еревана двери всегда открыты.

Ереван не подавал документов о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы слышим эти разговоры, премьер-министр Армении в парламенте на эту тему много говорил и рассуждал. Мы никому ничего не навязываем. Мы убеждены, что в интересах безопасности Армении членство использовать по максимуму»

- Сергей Лавров

Он подчеркнул, что РФ и другие страны-члены ОДКБ не планировали и не планируют закрывать двери перед Ереваном.

Накануне Никол Пашинян заявил, что Армения уже не считает себя частью ОДКБ.