Вестник Кавказа

Армения и Иран обсудили проектирование быстро строящихся домов

Армения и Иран обсудили проектирование быстро строящихся домов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Армении обсудили проектирование быстро строящихся зданий. Данная тема стала центральной на встрече членов Комитета по градостроительству республики с представителями одной из иранских компаний.

В Ереване прошла встреча членов Комитета по градостроительству Армении с представителями компании "Ушманд Сазе" из Ирана. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральной темой разговора стало проектирование быстро строящихся зданий с использованием новейших технологий.

В ходе беседы первый зампред комитета поведал о программе правительства страны по возведению оздоровительных, спортивных и образовательных учреждений, включая школы и детсады.

Напомним, весной этого года у комитета сменился руководитель. Вместо Армена Гуларяна, возглавлявшего комитет с января 2021 года, эту должность занял Егиазар Варданян.

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