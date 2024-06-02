3 экстравагантных объекта армянского модернизма

Хотя большая часть наследия модернизма в Армении уничтожена, перестроена либо пребывает в заброшенном состоянии, в стране еще можно отыскать объекты, которые относятся к уникальному архитектурному направлению, некогда популярному в АрмССР. В этом материале расскажем о трех памятниках времени, которые можно свободно посетить.

Дом шахмат имени Тиграна Петросяна

В Ереване, по адресу ул. Ханджяна, дом 50, находится здание, в которое мечтают попасть все начинающие шахматисты Армении хотя бы раз.

Что было?

В 1963 году советский шахматист Тигран Петросян победил на международном шахматном турнире, став 9-м чемпионом мира. Эта победа породила в Армении шахматный бум. Популярность шахмат стала чрезвычайно высокой, а площади, парки и многочисленные дворы по вечерам стали заполняться игроками, поэтому руководство советской Армении решено было построить шахматный дворец. В 1970 году в Ереване было построено здание треугольной формы, которое, по замыслу архитектора Жанны Мещеряковой, должно было напоминать одну из шахматных фигур (предположительно ладью). Фронтоны дома украшали тематические барельефы, а первый камень в основании Дома заложил сам Тигран Петросян.

Что стало?

Посетить Дом шахмат им. Тиграна Петросяна может любой желающий, однако записаться на экскурсию необходимо заранее. Антураж дом прост, поскольку истинный шахматист уделяет все внимание игре, а не интерьерам. Сыграть в партию можно на всех этажах. С 2002 года в стенах Дома шахмат работает Академия шахмат Армении.

Монумент к 50-летию вхождения Армении в состав СССР

В Дилижане, у пересечения улицы Саят-Новы и Тбилисского шоссе, стоит узнаваемый городской монумент.

Что было?

Его построили в 1970 году благодаря проекту архитекторов Артура Тарханяна, Сейрана Аветисяна и Хорена Ватиняна. Строительство объекта было приурочено к памятной дате, а потому во всех республиках Советского Союза, можно обнаружить аналогичные тематические сооружения. Но если архитекторы братских союзных республик старались придерживаться традиционного колорита, то армянские авторы предпочли отталкиваться от популярного в то время модернизма. Проект получился максимально далеким от подлинно социалистических мотивов и напоминал что угодно, но не советскую власть в Армении. Пятиконечная вытянутая звезда, похожая на корону, по замыслу архитекторов должна была символизировать пять десятилетий.

Что стало?

Многие до сих пор гадают, почему в качестве места сооружения для столь значимого с точки зрения идеологии объекта был выбран курортный Дилижан, а не столица Армении. Теперь монумент служит главной достопримечательностью курортного Дилижана, который с недавнего времени обзавелся имиджем армянской "силиконовой долины", а также преподносится в качестве очередного символа возрожденной Армении. Правда, посетившие монумент туристы отмечают, что ему давно не помешал бы качественный ремонт.

Ограда на улице Прошяна

В Ереване, в створе улиц Прошяна и Пароняна, можно найти самую необычную ограду.

Что было?

Поскольку Ереван разделяет внушительное Разданское ущелье, перед архитекторами города, долгое время стояла задача вписать его дикие крутые склоны в городской пейзаж. Вначале 1970-х улица Прошяна была похожа на пустую городскую магистраль, примыкавшую к крутому склону. Чтобы облагородить улицу, а также заслонить не самый презентабельный вид на ущелье, архитектор Эдуард Тангян предложил скрыть его ограждением выше человеческого роста. Архитектор решил воплотить задумку в стиле модернизма, подсмотрев необычное исполнение поверхности и краев объекта у известной во всем мире ленты Мебиуса. В итоге стена длиной в 500 метров попала в архитектурные учебники Советского Союза.

Что стало?

Ограда стоит и сегодня, правда, в 2013 году она была частично демонтирована для строительства многоквартирного дома. Сейчас длина стены составляет около 450 метров, она по-прежнему остается самой узнаваемой работой Эдуарда Тангяна, несмотря на то, что сам автор считал ее незначительной.