"Рыбий хвост" и другие заброшенные объекты армянского модернизма

С советского времени в Армении осталась архитектура в духе модернизма. Обычно это здания общественного назначения, которые колоритно вписывались в городские пейзажи на фоне типовых жилых районов. Многие из них были утрачены, а то немногое, что сохранилось, заброшено. О трех таких памятниках советского модернизма расскажем в это материале.

Северный автовокзал (Охраняется)

В столице Армении, по адресу шоссе Ереван - Абовяна, 2/14 находится здание автовокзала, которым никто не пользуется.

Что было?

Внушительное здание автовокзала было построено по проекту архитекторов Армена Агаляна и Вардана Аветисяна в 1988 году. К концу 1980-х Ереван постепенно поглотил северные пригороды, а потому действующая транспортная инфраструктура города, в том числе центральный ж/д и автовокзал не справлялись с возрастающим пассажиропотоком. Строительство современного вокзала на северной оконечности города решало сразу несколько проблем: разгружало центр города и способствовало расширению мегаполиса. Предполагалось, что Северный автовокзал постепенно станет главным объектом городской инфраструктуры, с которого должны были осуществляться основные перевозки пассажиров в Тбилиси, Баку, Махачкалу и.т.д.

Внешний облик автовокзала получился неординарным. Башня, обилие небольших окон, похожих на бойницы, напоминали крепость, нежели то, чем здание должно было быть по проекту. Однако войдя вовнутрь, пассажиры видели просторное, светлое помещение, в котором одновременно могло находиться более 500 человек.

Что стало?

Проект большого вокзала себя не оправдал. С распадом СССР перевозки сократились, а в эпоху бурной автомобилизации населения необходимость в столь значительном транспортном узле отпала. Одинокий вокзал по-прежнему функционирует окраине города, но его просторные залы постоянно пусты, там даже нет мебели.

Автозаправочная станция. Гюмри (Не охраняется)

На одном из бывших шоссе, которые вели из Гюмри в область, находятся руины некогда одной из самых красивых АЗС, которая не сохранилась до наших дней.

Что было?

Помните необычное здание автовокзала в городе Раздан? Автор самой оригинальной АЗС, построенной в советском Ленинакане, и того вокзала один и тот же архитектор – Генрих Аракелян. Он преследовал ту же цель, что и Оганес Акопян, спроектировавший в начале 1960-х "Чайку" (остановку у села Балаовит). Виды пустынных обочин промышленных окраин Ленинакана удручали, а потому желая оживить унылые придорожные пейзажи, архитектор Аракелян постарался исполнить задумку максимально футуристично. Проект получился в духе раннего модернизма. Благодаря дизайну в виде крыльев, АЗС как бы парила над дорогой, в то время как в самом павильоне располагался уютный зал, где автолюбители и водители грузовых машин, могли отдохнуть.

Что стало?

АЗС серьезно пострадала во время Спитакского землетрясения и была практически полностью разрушена. Со временем дорога, на которой она располагалась, пришла в негодность, а рядом был построен альтернативный маршрут. Отыскать руины бывшей АЗС непросто, поскольку далеко нынешние жители Гюмри, предпочитающие не посещать разрушенные окраины города, даже не помнят о самой интересной АЗС АрмССР.

Смотровая площадка. Севан (Не охраняется)

На въезде в город Севан, на Ереванском шоссе, в районе дорожной развязки, можно увидеть необычную смотровую площадку, которая изначально таковой не должна была быть.

Что было?

Творение архитектора Макабе Мануэляна появилось в 1978 году. Создатель площадки изначально не задумывал ее в качестве смотрового объекта. Холм, на котором она расположена небольшой, а до озера приличное расстояние. Назывался объект, похожий не то на рыбий глаз, не то на хвост, "Въезд в город Севан", был выполнен в необычном бирюзовом цвете, схожим с оттенками озера Севан. Зачем к объекту была пристроена лестница, остается загадкой.

Что стало?

За смотровой площадкой никто не ухаживает много лет, а потому она мирно стареет у дороги, где скапливается мусор в виде разобранных остовов старых машин. Недавно перед объектом вырос придорожный магазин, а потому увидеть со стороны дороги "рыбий хвост" стало чуть сложнее.