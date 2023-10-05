Сегодня Раздан по-прежнему считается одним из энергетических центров республики, во многом благодаря мощнейшей в стране Разданской ТЭС. Второй по значимости город армянских энергетиков также хранит остатки былого величия, становясь увлекательным аттракционом для любителей острых ощущений.

Раздан – административный центр Котайской области Армении, образовавшийся в результате слияния восьми деревень. Он расположен в 50 км от Еревана, и с армянской столицей его соединяет одноименная река, на берегах которой стоят оба города.

Ресторан "Цовинар" (Охраняется)

На юге города, на дороге, разделяющей Ахпюракское водохранилище, стоит заброшенное здание ресторана, стены которого напоминают неотесанную скалу.

Река Раздан не единственное, что роднит города Раздан и Ереван. Есть здесь и свой культовый в прошлом ресторан, название которого также связано с армянской мифологией: но если ереванский ресторан "Арагила" назван в честь мифического божества, предстающего в образе двух аистов, то разданский "Цовинар" позаимствовал историю о богине моря, воды, дождя и грозы.

Что было

Место для воплощения эффектных сюжетов армянской мифологии выбрали удачно. Водохранилище было сдано в эксплуатацию в конце 1950-х, а уже в 1960 году на его берегах, по замыслу архитектора Рафаела Исраэляна, был построен придорожный ресторан, который сразу же привлек к себе внимание. Располагавшийся посреди водохранилища, "Цовинар" как бы парил над водой, а с его широкой смотровой площадки открывался вид на специально возведенную статую богине Цовинар, которая эффектно "взмывала" из воды, дополняя архитектурный замысел. Застолья в "Цовинаре" были крайне шумными, поскольку поблизости не было жилых домов, а потому гуляли гости громко, часто до утра.

Что стало

"Цовинар" пережил распад СССР, но не пережил кризисов в независимой Армении. У ресторана появились частные владельцы, здание было дополнительно остеклено, а рядом с ним поострили два дома, превратив ресторан в гостиничный комплекс. Он закрыт уже несколько лет, и, кажется, не откроется вскоре, поскольку в городе хватает заведений общепита, а некогда интересное расположение "Цовинара" – сомнительный плюс, так как сейчас добираться домой на такси с берега водохранилища значительно дороже, чем перемещаться в городе.

Корпус центрального автовокзала (Охраняется)

Неподалеку от железной дороги, на проспекте Зоравара Андраника, расположено длинное здание автовокзала, которое частично заброшено.

Что было

Здание автовокзала был построено в 1978 году. Изначально комплекс состоял из двух частей: прямоугольного одноэтажного терминала, где располагались кассы и зал ожидания, и дополнительного корпуса, похожего на раскрывшийся цветок. Доподлинно неизвестно, чем вдохновился архитектор вокзала Генрих Аракелян, прежде чем подготовить проект. Поскольку большая часть пассажиров находилась в главной части вокзала, в здании с причудливой архитектурой в разное время располагались бар, кафе "Турист", там продавали одежду, товары для дома и продукты питания. Пройти в него было возможно с улицы через арку.

Что стало

Почему один из ключевых памятников армянского модернизма внезапно закрылся, остается загадкой, поскольку вокзал действующий, хотя в зале ожидания работает современный ресторан. Помещение корпуса заброшено, оно не реставрируется, внутри давно нет мебели.

Парк культуры и отдыха "Цовинар" (Не охраняется)

На улице Спандаряна располагается небольшой парк, который постепенно зарастает.

Что было

Парк был основан одновременно с вводом Ахпюракского водохранилища, на берегу которого и разбили типовой парк с неширокими аллеями, общая длина которого не превышала 350 метров. Там никогда не было аттракционов. Скульптур мало. Изюминкой парка должно было быть его местоположение, с которого открывался вид на работающую Разданскую ГЭС.

Что стало

Парк Цовинар - один из самых тоскливых объектов города, хотя и другие парки Раздана не отличаются разнообразием. Встретить кого-либо в парке сложно, поскольку местные предпочитают проходить мимо заросших аллей. Зимой в парке безлюдно, поскольку снег не убирается. На главной аллее установлена странная конструкция. Возможно, в прошлом это были часы, под которыми назначались встречи и свидания. Береговая линия парка давно заросла камышами, кое-где разбросаны элементы металлических конструкций и резервуаров.