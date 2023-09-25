Ванадзор (бывший Кировакан) – административный центр Лорийской области Армении и третий по величине город республики. Если самым известным армянским городом-заводом был Алаверди, а индустриальным сердцем АрмССР считался Кировакан, на территории которого в лучшие годы работало 27 крупных предприятий, на которых трудилось до 30 тыс. жителей города.

В нынешнем Ванадзоре по-преженму нет гламурной жизни, но и многокилометровая промышленная зона города бездействует.

Химический комбинат им. А.Ф. Мясникяна (Не охраняется)

На юго-западной окраине города, по соседству с улицей Карена Демирчяна, раскинулся огромный химический завод, некогда крупнейшее предприятие Ванадзора.

Что было

Поскольку Ванадзор находится в относительно равнинной местности (долина Памбакских гор), то проблем со строительством крупных предприятий там никогда не возникало, тем более этому способствовало удобное расположение города - практически центре севера АрмССР. В 1929 году на окраине Кировакана был основан химический комбинат, названный в честь Александра Мясникяна – революционера и участника Гражданской войны. Это был гигант, который уступал лишь ереванскому заводу "Наирит". Выпускал он стиральные порошки, моющие средства, азотные удобрения, ацетатные волокна, жгут для сигаретных фильтров, синтетические корунды и многое другое. Производство было вредным.

Что стало

В период суверенитета кироваканский Химзавод был переименован в ЗАО "Ванадзор-Химпром", который проработал до 2016 года. Завод обанкротился и подобно своему старшему брату - предприятию "Наирит" - остановился. Однако если завод в Ереване демонтируется, то комбинат в Ванадзоре лишь покрывается слоями пыли и песка. Его огромная промышленная зона не охраняется, но два десятка цехов выглядят вполне прилично. Вероятно, это связано с тем, что руководство завода надеется частично возобновить производство и ищет спонсоров. Предприятием интересуется российская госкорпорация "Росатом", которая занимается утилизацией опасных отходов производства. Однако скептики полагают, что химзавод рано или поздно будет разобран и распилен.

Кироваканский пионерлагерь "Артек" (Не охраняется)

На южной окраине города, над лесистым ущельем Ванадзор, где протекает одноименная река, стоит главное и единственное сохранившееся здание международного пионерлагеря "Артек", родственное известному детскому лагерю в Крыму.

Что было

Местность вокруг Кировакана живописная, но половина города (в сторону Спитака) была превращена в бесконечную промышленную зону, а другая половина (в сторону Дилижана) – застроена жилыми кварталами. Кроме того, Кировакан был одним из основных учебных центров Армении. В нем работало несколько вузов и ПТУ. Поскольку город с его развитой индустриальной инфраструктурой тянул на роль образцового, было принято решение построить в лесной местности образцовый же пионерский лагерь, который стал лучшим в республике. Строительство велось с середины 1960-х. В 1970 году лагерь принял своих первых пионеров. В лагере соорудили бассейны, спортивные площадки, столовые, кинотеатр и даже свой ипподром. Особенно заметным было главное здание комплекса – ротонда с открытыми верандами, с которой открывался вид на ущелье и город.

Что стало

Лагерь закрылся в конце 1980-х. Поговаривали, что виной тому стало Спитакское землетрясение, которое повредило несколько зданий. Последующий кризис в Армении и распад СССР сделали содержание пионерлагеря нерентабельным. Сегодня территория лагеря заросла деревьями и уже невозможно понять, где что располагалось. Все хозяйственные и административные здания представляют собой руины в аварийном и крайне ветхом состоянии. Армянский "Артек" разграблен, вынесено буквально все, вплоть оконных рам и деревянных покрытий полов. Единственное относительно сохранившееся здание – помещение главного блока, которое стоит без окон и дверей. Из него по-прежнему открывается чудесный вид, правда, находиться там небезопасно. Стоя на широкой смотровой площадке, можно увидеть небольшой санаторий, расположенный у подножья "Артека", но его состояние не менее удручающее.

Станкостроительный завод (Не охраняется)

На пересечении улиц Микаэла Налбандяна и Стефана Зорьяна стоит бывший Кироваканский завод прецизионных станков.

Что было

Станкостроительный завод был одним самых престижных предприятий города, который часто вызывал на трудовые соревнования не менее именитое кироваканское предприятие "Автогенмаш" (ныне Автоген-М). Завод выпускал токарные станки, вибрационные полуавтоматы, сверлильно-расточные и фрезерные станки. Гордость завода – токарный станок модели 16У04П, который выпускался почти два десятка лет, принесший славу заводу и первые призы на международных промышленных ярмарках в Лейпциге и Пловдиве.

Что стало

Следы разрушительного Спитакского землетрясения можно наблюдать и в Ванадзоре, где удар стихии пришелся на его многочисленные заводы. Станкостроительный завод пострадал больше всех. Значительная часть его корпусов была разрушена, погибло много сотрудников предприятия. После чудовищного катаклизма завод не смог восстановиться. Сегодня это наиболее печальная заброшка города, которая встречает незваных посетителей руинами производственных корпусов и гнетущей тишиной на территории некогда одного из самых шумных объектов Кировакана.