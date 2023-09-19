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Заброшенный Севан: ненужные объекты холодного озера

Мамикон Бабаян
Заброшенный Севан: ненужные объекты холодного озера
Севан – холодное озеро в Армении, самое большое в пределах Кавказа. Хоть купального сезона на Севане практически не бывает (всего один месяц в году), оно крайне интересно с точки зрения отдыха: там работает множество гостиничных комплексов, многие из которых были построены в прошлом веке.

Однако далеко не вся инфраструктура, когда-либо построенная на берегах Севана, сумела выстоять перед капризами природы. Берега озера очень контрастны. Ухоженные зоны чередуются с пустырями и заброшенными объектами, которые разорили своих владельцев по воле Севана.

Безымянная турбаза в Айраванке (Охраняется)

На берегу небольшой деревушки Айраванк, в пяти минутах ходьбы от одноименной церкви, стоит одинокое заброшенное здание турбазы, построенное в оригинальном стиле.

Что было

Точное время строительства туристического комплекса неизвестно, однако местные жители утверждают, что постройка в большей степени относиться к постсоветскому периоду, поскольку ранее там была молочная ферма. На месте живописного берега должны были построить девять зданий, которые включали несколько отелей, открытый басен, пляжную зону, а также кинотеатр, кафе и ресторан. Архитектура главного здания впечатляла своим дизайном – средневековый замок с башней.

Что стало

Турбаза так и не была достроена, поскольку уровень воды в Севане поднялся, затопив большую часть объектов. Главное здание было отстроено, однако так и не открылось. Сегодня несостоявшаяся турбаза представляет собой мрачное одинокое строение, к которому очень близко подошла вода. Здание охраняется, оно не разграблено, правда, со слов очевидцев, мебели в нем нет.

Гостиница "Севан" (Не охраняется)

На окраине района Цамакаберд, в живописном уголке, напротив полуострова Севан, стоит заброшенная гостиница "Севан".

Что было

Было бы удивительно, если бы в главном приозерном городе, который носит название самого большого водоема на Кавказе, не было бы одноименной гостиницы. Видимо, именно так подумали советские архитекторы и предложили в начале 1980-х построить большое здание гостиницы, которое обещало отдыхающим незабываемые впечатления. Комплекс был рассчитан на несколько сотен человек, со своей бильярдной зоной, ресторанами, бассейном и кинотеатром. Для комфорта отдыхающих предполагалось строительство современных лифтов, а также широкая парковочная зона. Холм, на котором возвышалась гостинца, позволял видеть бескрайнее озеро, а для тех, кто не боялся холодных бризов, была построена открытая веранда прямо на крыше.

Что стало

Гостиница "Севан" не была достроена. Рухнул Советский Союз, а вместе с ним и планы по строительству объекта. На фоне ярких огней города Севан, одноименная заброшенная гостиница на холме выглядит откровенно пугающе. Территория вокруг нее завалена строительным мусором и брошенной строительной техникой, которая постепенно разворовывается. Внутри здания разруха и следы пребывания мародеров. Единственные отдыхающие в гостинице - бездомные, которые могут насладиться шикарным видом из пустых окон сырых и продуваемых всеми ветрами номеров.

Ж/д вагон (Не охраняется)

На берегу озера - много разного хлама, однако одна внушительная заброшка, может надолго привлечь внимание.

Что было

Станция "Севан" на участке железной дороги Ереван-Севан, функционирует с 1962 года (сейчас только в летний период), поэтому не сложно предположить, откуда в окрестностях озера мог оказаться полноценный вагон. Правда, уже никто не помнит, когда и при каких обстоятельствах он очутился на диком берегу Севана, безнадежно отстав от своего состава. Существует версия, что привез его туда один предприимчивый бизнесмен, который задумал открыть мини-ресторан, используя списанный купейный вагон.

Что стало

Старый ржавый вагон на берегу Севана одна из лучших постапокалиптических инсталляций, которую облюбовали посещают городские художники. С каждым годом на нем прибавляются новые рисунки, которые нещадно разъедает ржавчина.

Заброшенный Эчмиадзин. Нетуристическая Армения для любителей острых ощущений

Заброшенный Эчмиадзин. Нетуристическая Армения для любителей острых ощущений

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