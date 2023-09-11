Вагаршапат – городок в 20 км от Еревана, куда можно отправиться в рамках большинства туристических маршрутов. Он был воспет Арно Бабаджаняном в композиции "Вагаршапатский танец", однако наиболее известным стал в советское время под другим названием – Эчмиадзин. Благодаря сохранившимся храмам, а также руинам прежних цивилизаций он обрел культовый статус

Тем не менее у "священного города" есть неприглядная сторона, которая привлекает любителей острых ощущений. Правда, посещение заброшенных объектов Вагаршапата небезопасно ввиду их ветхого состояния.

Завод "Резистор" (Не охраняется)

На юго-востоке города, со стороны улиц Карчикяна и Шаумяна, сохранилась обширная промзона. Когда-то один из здешних заводов работал на "оборонку".

Что было

Хотя Эчмиадзин был местом паломничества верующих, руководство советской Армении, полагало, что для развития города, нужно наладить производство. Одним из градообразующих предприятий стал завод "Резистор", чему способствовало выгодное соседство Эчмиадзина с Ереваном и его многочисленными предприятиями, прежде всего электротехнической промышленности. В 1971 году был построен завод, который производил радиодетали: резисторы, транзисторы, конденсаторы серии КМ, реле напряжения. Предприятие было режимным, поэтому информации о нем мало.

Что стало

Завод разорился очень быстро. В 1993 году двери его проходной закрылись навсегда. Ходят слухи, что в период приватизации он был намеренно обанкрочен, хотя руководство "Резистора" пыталось наладить производство автомобильных комплектующих, кухонной утвари, а также игрушек. Сегодня территория завода представляет собой дикий уголок с крайне ветхими и грязными строениями, на которых еще красуются колоритные барельефы и мозаика. Заводские ворота заржавели, внутри помещений сырость и плесень, кое-где на полу разбросаны следы пребывания случайных гостей и противогазы. Оборудование давно продано и вывезено. Охраны у завода нет, но это и ненужно, поскольку за ним ежедневно присматривают местные жители, которые живут на противоположной стороне улицы Карчикяна.

Завод пластмасс (Охраняется)

Другим производственным предприятием, которое должно было оживить Эчмиадзин и придать импульс его развитию, стал завод пластмассовых изделий, который располагался по соседству с "Резистором" со стороны улицы Шаумяна, разделив тем самым промзону на две части.

Что было

Производство изделий из пластмасс было основано в 1965 году. На пике мощностей завод производил до 150 изделий: ученические пеналы, чернильницы, декоративные шкатулки, мелкие бытовые кухонные изделия, а также предметы личной гигиены. Несмотря на то, что производство относилось к химической промышленности и считалось вредным, работа на заводе пластмасс считалось престижной. В лучшие времена на заводе работало около полутысячи человек.

Что стало

Эчмиадзинский завод пластмасс проработал до 2011 года и как-то незаметно закрылся. На момент прекращения производства, на нем трудилось не более 200 человек. Теперь цеха предприятия представляют собой руины, помещения захламлены разбитыми камнями и кирпичами, остатки оборудования ржавеют под открытым небом. Завод уничтожен и частично разграблен. Крыши цехов разрушены, повсюду разбросан поломанный шифер. Территорию завода пытались реанимировать, однако дальше демонтажа ряда зданий и помещений дело не пошло.

Плавательный бассейн (Не охраняется)

Неподалеку от Церкви Святой Гаянэ на улице Исси-ле-Мулино стоит огромный заброшенный открытый бассейн, к которому можно подойти, поднявшись по широкой лестнице.

Что было

Строительство бассейна велось в середине 1980-х. Изначально планировалось превратить свободный участок практически в центре города в зону для проведения культурно-спортивных мероприятий. Поэтому одновременно велось строительство футбольного поля, которое функционирует и сегодня, правда, находится в плачевном состоянии. Масштабы бассейна были грандиозны: в нем можно было проводить спортивные состязания, в том числе по прыжкам в воду. Длина бассейна составляла более 160 метров, ширина около 70 метров, а высота сооруженной вышки 10 метров.

Что стало

Заброшенный бассейн выглядит максимально уныло. Кажется, что "святой город" ставший чуть ли не главной святыней Армении, намеренно изживает со своей территории все то, что не соотносится с его нынешним образом. Территория бассейна представляет собой холодное, серое, безжизненное бетонное поле, разделенное на три секции над которым возвышается ржавая вышка. Никто не ходит туда, даже местные дети игнорируют это место и не приспосабливают для своих игр.