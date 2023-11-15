Три объекта на дорогах Армении, которые пугают водителей

У любых дорог обычно кипит жизнь, но на некоторых армянских дорогах встречаются объекты, при виде которых водители чувствуют себя крайне неуютно, испытывая грусть и печаль. В той статье расскажем о трех таких локациях.

"Чайка". Село Балаовит (Не охраняется)

На дороге Ереван - Севан, на въезде в село Балаовит стоит необычная автобусная остановка, архитектура которой напоминает взмах крыла птицы.

Что было?

Во времена СССР оригинальные архитектурные замыслы, воплощенные в камне и бетоне, нередко можно было встретить в курортных городах Краснодарского края, Абхазии и Грузии. В советской Армении, славившейся своими архитекторами-модернистами, не могли пройти мимо идеи творческого оформления типовых придорожных конструкций. Так, в 1961 году благодаря полету творческой мысли молодого архитектора Оганеса Акопяна и художника Ваника Хачатряна появилась "чайка", парившая ад дорогой. Несимметричность ее крыльев (одно значительно шире другого) объяснялось тем, что конструкция была автобусной остановкой, а не бетонной инсталляцией. Республиканское руководство не оценило новаторский замысел художника и архитектора, обозвав "чайку" излишеством. Правда, сносить остановку не стали, поскольку в те времена дорога Ереван - Севан была длинной (более 60 км), извилистой и пустынный, а "чайка", хоть и такая, немого оживляла безлюдный пейзаж.

Что стало?

"Чайка" парит и поныне, но теперь уже в клетке. С недавних пор остановку обнеси забором, а неподалеку возвели новую безликую остановку. Состояние "чайки" далеко не идеальное. Энтузиасты ежегодно направляют петиции с требованием восстановить необычную остановку, но, кажется, реставрировать ее будут еще не скоро.

Кладбище советских автобусов. Гюмри (Не охраняется)

На задворках Гюмри, на востоке города, расположено жуткое кладбище списанной советской техники, которая уже никогда не поедет своим ходом.

Что было?

Гюмри (в прошлом Ленинакан) второй по численности город Армении. Его жители до сих пор помнят ЛАЗы и ПАЗы, которые курсировали по узким улочкам старого города. Шумные, холодные, но единственные советские автобусы исправно служили городу, доставляя людей на работу и на учебу.

Что стало?

Обычно отслужившие свое автобусы перед утилизацией попадают на своего рода кладбища, которые представляют собой широкие отстойники техники. В Гюмри автобусы так и не утилизировали, в бросили на кладбище. Здесь среди множества разобранных, распотрошенных автобусов можно разглядеть остатки таких моделей как ПАЗ-672М, ПАЗ-3205, ЛАЗ-695Н, несколько "Икарусов". Наиболее ценные запчасти из них нещадно вырваны. Кладбище советских автобусов окруженное бесконечной грядой самостроя, которое боятся посещать даже экстремалы.

Бывшая автобусная станция Ехегнадзор (Не охраняется)

Блуждая по административному центру Вайоцдзорской области Армении, можно наткнуться на непривычный автобусный павильон.

Что было?

Автостанция "Ехегнадзор" была построена в 1970-х. Изначально проект станции предполагал несколько построек, которые включали зал ожидания, буфет, комнаты отдыха водителей автотранспорта. Однако по итогу павильон получился значительно меньше, поскольку транспортные чиновники посчитали, что для города с населением около 6 тыс. человек не было необходимости строить что-то монументальное.

Построенная автостанция получилась совсем крошечной. Для провожающих и пассажиров сделали комнату с большими окнами, которые напоминали витрины универмага; билетная касса и небольшой буфет располагались в соседней пристройке. Поскольку в советские автобусы можно заходить строго по одному, в центре автостанции сделали одиночный въезд, который позволял пассажирам войти в автобус прямиком из зала ожидания.

Что стало?

Станция была заброшена в конце 1990-х. Со временем построили новый автовокзал, появились другие автобусы, и старая автостанция перестала соответствовать современным требованиям пассажирских перевозок. В нулевые там открывались кафешки, но надолго никто так ни одна и не прижилась. Сейчас здание сильно обветшало, в зале ожидания давно нет мебели, а помещение время от времени используется кем-то для просушки травы.