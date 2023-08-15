Рекламные баннеры Астаны приводят в соответствие с дизайн-кодом

Опубликовано: 16:31, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти казахстанской столицы в скором времени приведут к единому виду все рекламные баннеры и конструкции в городе – вид Астаны будет полностью соответствовать дизайн-коду, разработанному лучшими дизайнерами страны с учетом его особенностей.

Автокраны на улицах казахстанской столицы уже стали обыденностью - в Астане ведутся активные работы по демонтажу рекламных конструкций, которые не вписываются в новый дизайн-код, а во всех ее пяти районах идет разъяснительная работа с предпринимателями, передает официальный сайт городского акимата.

С начала года в столице демонтировано более 2700 баннеров, рекламных вывесок и других, в том числе и мобильных видов рекламы – предприниматели уже смирились с этой необходимостью, передает "АиФ-Казахстан".

Сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Основная задача по смене имиджа лежит на коммунальном государственном учреждении "Астана-Жарнама", которая и внедряет единый стиль столицы, размещая вывески на фасадах зданий или сооружений и подавая пример в стилистике воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле.

Напомним, задача по размещению уличной рекламы в Астане была поставлена в апреле 2023 года президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.