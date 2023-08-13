У Ростова будет свой городской дизайн-код

Опубликовано: 1:55, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Донские власти наконец начали работу над новым большим проектом - дизайн-кодом Ростова-на-Дону, который будет определять все – от рекламных баннеров на его улицах до парков и скверов, а также дизайна городских зданий и новостроек в новых районах.

В Ростове-на-Дону приступили к разработке дизайн-кода города, сообщает официальная страница Центра компетенций по развитию городской среды в соцсети "ВКонтакте".

"Что такое дизайн-код? Это набор правил, которые формируют городскую среду и позволяют улучшить облик города. Дизайн-код регулирует основные визуальные элементы городской среды - от вывесок на фасадах до плитки на тротуарах, и напрямую влияет на образ города в целом"

- Центр компетенций по развитию городской среды

Разработать новый уникальный дизайн-код целого города планируют в течение полугода. Помогут в этом эксперты в архитектуре и градостроительстве, специалисты по маркетингу территорий, общественные деятели, краеведы, предприниматели, городская администрация и представители профильных ведомств.

Предстоит серьезная аналитическая работа - разработка нового городского дизайна подразумевает общественные обсуждения и экспертные сессии, в этой работе примут участие и сами ростовчане, они смогут участвовать в соцопросах, которые будут проводить городские власти.