У Ростова будет свой городской дизайн-код

В Ростове-на-Дону приступили к разработке дизайн-кода города, сообщает официальная страница Центра компетенций по развитию городской среды в соцсети "ВКонтакте".
"Что такое дизайн-код? Это набор правил, которые формируют городскую среду и позволяют улучшить облик города. Дизайн-код регулирует основные визуальные элементы городской среды - от вывесок на фасадах до плитки на тротуарах, и напрямую влияет на образ города в целом"
- Центр компетенций по развитию городской среды
Разработать новый уникальный дизайн-код целого города планируют в течение полугода. Помогут в этом эксперты в архитектуре и градостроительстве, специалисты по маркетингу территорий, общественные деятели, краеведы, предприниматели, городская администрация и представители профильных ведомств.
Предстоит серьезная аналитическая работа - разработка нового городского дизайна подразумевает общественные обсуждения и экспертные сессии, в этой работе примут участие и сами ростовчане, они смогут участвовать в соцопросах, которые будут проводить городские власти.