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Армянские боевики снова стреляют

Армянские боевики снова стреляют
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня днем армянские военные и члены незаконных военных формирований снова обстреливали азербайджанские позиции в Ходжавендском районе страны, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сегодня в 15:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований, находящиеся на территории Азербайджана в зане, в которой временно размещены российские миротворцы, из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии дали огневой отпор боевикам, добавили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Кельбаджарском и Агдамском направлении

Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в Кельбаджарском и Агдамском направлении

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