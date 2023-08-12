Армянские боевики снова стреляют

Опубликовано: 18:56, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем армянские военные и члены незаконных военных формирований снова обстреливали азербайджанские позиции в Ходжавендском районе страны, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сегодня в 15:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований, находящиеся на территории Азербайджана в зане, в которой временно размещены российские миротворцы, из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжавендском направлении, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии дали огневой отпор боевикам, добавили в азербайджанском оборонном ведомстве.