Физули готовится к строительству новых кварталов для возвращающихся жителей

Компания Az Technocon Group в ближайшее время начнет снос руин в ряде микрорайонов города Физули, оставшихся после трех десятилетий оккупации Физулинского района армянскими войсками. Эти работы необходимы для строительства нового жилья, где поселятся возвращающиеся в родной город местные жители.
Контракт с ATG составил почти $50 тыс. Подготовка к сносу уже проведена госструктурами, отвечающими за строительство в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Эти работы входят во вторую фазу возрождения Физули и возвращения в город коренного населения.
После расчистки территорий от остатков уничтоженных оккупантами зданий будет запущено возведение нескольких жилых кварталов средней этажности и всей необходимой для жизни и работы городской инфраструктуры в этих микрорайонах.