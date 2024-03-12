Физули готовится к строительству новых кварталов для возвращающихся жителей

В Физули началась вторая фаза восстановления города и возвращения коренного населения – после расчистки руин в ряде микрорайонов будут построены новые жилые кварталы.

Компания Az Technocon Group в ближайшее время начнет снос руин в ряде микрорайонов города Физули, оставшихся после трех десятилетий оккупации Физулинского района армянскими войсками. Эти работы необходимы для строительства нового жилья, где поселятся возвращающиеся в родной город местные жители.

Контракт с ATG составил почти $50 тыс. Подготовка к сносу уже проведена госструктурами, отвечающими за строительство в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Эти работы входят во вторую фазу возрождения Физули и возвращения в город коренного населения.

После расчистки территорий от остатков уничтоженных оккупантами зданий будет запущено возведение нескольких жилых кварталов средней этажности и всей необходимой для жизни и работы городской инфраструктуры в этих микрорайонах.