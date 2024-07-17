Автодорога Агдам-Физули готова на 82%

В Азербайджане работы по строительству дороги, соединяющей Агдам и Физули, близятся к завершению. Дорога готова на 82%.

Автомобильная дорога Агдам-Физули построена на 82%, информирует Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность четырехполосной дороги I технической категории составит 65,7 км, ширина проезжей части - 15 м, ширина обочины - 3,75 метра в каждом направлении, разделительная полоса - 4 метра.

К настоящему времени завершено удаление непригодного грунта, проведено расширение полотна, построено новое дорожное полотно шириной 26,5 метра, возведено дорожное основание, обеспечен отвод воды, построены водоводы, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Кроме того, завершено строительство четырех мостов - на 0,2; 5,6; 12 и 39 км, двух путепроводов - на 63 и 65 км трассы.

Ведутся работы по строительству кюветов и установке барьеров из железобетонных конструкций.

Новая трасса будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел Карабаха и Восточного Зангезура. Дорога Агдам-Физули продолжит дорогу Барда-Агдам.

Напомним, фундамент дороги был заложен 17 октября 2021 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой.