Вестник Кавказа

В Азербайджане рассказали о состоянии подорвавшегося на мине

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу в Ходжалы на мине подорвался гражданин АР, участник Карабахской войны. По оценкам медиков, он находится в тяжелом состоянии, мужчина потерял часть ноги.

Пациент, подорвавшийся накануне на мине в Ходжалы находится в тяжелом состоянии, поделились информацией в азербайджанском Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Пострадавший от взрыва мины проходит лечение в отделении неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

"Продолжается лечение пациента, у которого диагностированы разрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени и постгеморрагический шок тяжелой степени. Состояние оценивается как тяжелое"

– сообщение

Напомним, при взрыве мины в Ходжалы пострадал Наги Иманов 1963 года рождения. Иманов - участник Карабахской войны, награжденный Орденом Азербайджанского флага.

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