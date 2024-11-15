В Ходжалы сегодня снова взорвалась мина

Мирные жители Азербайджана продолжают подрываться на армянских минах – новый взрыв сегодня прогремел в Ходжалинском районе страны, пострадал Наги Иманов, прошедший горнило Карабахской войны.
В Ходжалинском районе Азербайджана сегодня снова произошел минный инцидент, есть пострадавший.
В результате взрыва мины пострадал участник Карабахской войны Наги Иманов, он госпитализирован в местную больницу бригадой медиков с ранениями различной степени тяжести, сообщает Trend
На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства взрыва боеприпаса.
О состоянии пострадавшего пока не сообщается.