Вестник Кавказа

В Ходжалы сегодня снова взорвалась мина

В Ходжалы сегодня снова взорвалась мина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мирные жители Азербайджана продолжают подрываться на армянских минах – новый взрыв сегодня прогремел в Ходжалинском районе страны, пострадал Наги Иманов, прошедший горнило Карабахской войны.

В Ходжалинском районе Азербайджана сегодня снова произошел минный инцидент, есть пострадавший.

В результате взрыва мины пострадал участник Карабахской войны Наги Иманов, он госпитализирован в местную больницу бригадой медиков с ранениями различной степени тяжести, сообщает Trend

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства взрыва боеприпаса.

О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

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