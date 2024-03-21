Анкара выразила соболезнования Москве

МИД Турции опубликовало сообщение в связи с терактов в Москве, в котором выражает соболезнования гражданам страны и правительству.

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования после нападения на концертный зал в столице России. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

"С глубоким сожалением узнали о многочисленных жертвах и раненых в результате нападения на концертный зал в Москве вечером 22 марта. Мы решительно осуждаем эту отвратительную террористическую атаку, направленную против невинных гражданских лиц. Выражаем наше глубочайшее соболезнование народу России и российскому правительству"

- МИД Турции

Ранее сообщалось, что группа неизвестных лиц ворвалась в здание концертного зала, где устроила стрельбу по посетителям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник".

Предварительно погибли 40 человек и более сотни пострадали.