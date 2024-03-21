Правящая партия Турции решительно осудила теракт в "Крокусе"

Правящая в Турции партия справедливости и развития решительно осудила теракт в "Крокус Сити Холле", назвав его актом насилия, направленным против гражданских лиц и всего российского народа.

Правящая Партия справедливости и развития (AK Partı) Турции сегодня выступила с решительным осуждением теракта в "Крокус Сити Холле", разделив скорбь российского народа, заявил в соцсети X представитель партии Омер Челик.

"Мы решительно осуждаем террористический акт, направленный против гражданских лиц в концертном зале в Москве, столице России. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Мы разделяем скорбь российского народа"

- Омер Челик

Напомним, сегодня вечером пятеро нападавших открыли стрельбу по мирным гражданам, собравшимся на концерт рок-группы "Пикник". По последним уточненным данным, пятеро нападавших расстреляли около 40 человек, концертный зал объят пламенем, из него эвакуируют людей, передает РИА Новости.