Вестник Кавказа

Правящая партия Турции решительно осудила теракт в "Крокусе"

Правящая партия Турции решительно осудила теракт в "Крокусе"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящая в Турции партия справедливости и развития решительно осудила теракт в "Крокус Сити Холле", назвав его актом насилия, направленным против гражданских лиц и всего российского народа.

Правящая Партия справедливости и развития (AK Partı) Турции сегодня выступила с решительным осуждением теракта в "Крокус Сити Холле", разделив скорбь российского народа, заявил в соцсети X представитель партии Омер Челик.

"Мы решительно осуждаем террористический акт, направленный против гражданских лиц в концертном зале в Москве, столице России. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Мы разделяем скорбь российского народа"

- Омер Челик

Напомним, сегодня вечером пятеро нападавших открыли стрельбу по мирным гражданам, собравшимся на концерт рок-группы "Пикник". По последним уточненным данным, пятеро нападавших расстреляли около 40 человек, концертный зал объят пламенем, из него эвакуируют людей, передает РИА Новости.

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