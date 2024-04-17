Вестник Кавказа

«Английский замок» в Грозном откроют после реставрации

Английский замок
© Фото: пресс-служба мэрии Грозного
Реставрационные работы заканчиваются в «Английском замке» в Грозном. Планируется, что все работы будут завершены уже к концу апреля.

В Грозном ведется уникальный проект по восстановлению исторического «Английского замка». Этот архитектурный памятник, утраченный во времена военных разрушений, вновь оживает благодаря усилиям архитекторам.  Планируется завершить реконструкцию до конца апреля текущего года.

«Уже к концу текущего месяца мы ожидаем открытие этого важного для всей республики объекта. „Английский замок“ в Грозном представляет собой ценнейший памятник архитектуры, который приковывает к себе интерес всех, кому небезразлична история нашей столицы»

– мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Напомним, что работы по восстановлению «Английского замка» начались несколько лет назад и вызвали огромный интерес как у местных жителей, так и у туристов.  После завершения реконструкции «Английский замок» обретет новую жизнь как культурный центр, музей или место проведения мероприятий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названа дата проведения Кавказского инвестиционного форума

Названа дата проведения Кавказского инвестиционного форума

Кавказский инвестиционный форум проведут в Грозном

Кавказский инвестиционный форум проведут в Грозном

Железнодорожный вокзал Сунжи восстановят для запуска поезда в Баку

Железнодорожный вокзал Сунжи восстановят для запуска поезда в Баку

В районе имени Путина в Грозном появится мечеть

В районе имени Путина в Грозном появится мечеть

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы