Реставрационные работы заканчиваются в «Английском замке» в Грозном. Планируется, что все работы будут завершены уже к концу апреля.

В Грозном ведется уникальный проект по восстановлению исторического «Английского замка». Этот архитектурный памятник, утраченный во времена военных разрушений, вновь оживает благодаря усилиям архитекторам. Планируется завершить реконструкцию до конца апреля текущего года.

«Уже к концу текущего месяца мы ожидаем открытие этого важного для всей республики объекта. „Английский замок“ в Грозном представляет собой ценнейший памятник архитектуры, который приковывает к себе интерес всех, кому небезразлична история нашей столицы»

– мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Напомним, что работы по восстановлению «Английского замка» начались несколько лет назад и вызвали огромный интерес как у местных жителей, так и у туристов. После завершения реконструкции «Английский замок» обретет новую жизнь как культурный центр, музей или место проведения мероприятий.