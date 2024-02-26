Кавказский инвестиционный форум проведут в Грозном

Из Ставрополья в Чечню перенесли запланированный на конец мая Кавказский инвестиционный форум. Новым местом проведения мероприятия назван Грозный.

В этом году Кавказский инвестиционный форум (КИФ) решено провести в Грозном, а не в Минводах, как планировалось ранее.

"КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном"

– Фонд "Росконгресс"

Прежде сообщалось, что инвестфорум с участием иностранных делегаций состоится 28-30 мая в Ставропольском крае. Перенос КИФа в чеченскую столицу, как объяснил вице-премьер Александр Новак, связан с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в России.

КИФ 2024 станет вторым по счету форумом. Участие в нем примут свыше 3 тыс человек, в том числе представители регионов СКФО и гости из других стран - приглашены бизнесмены из Турции и Азербайджана.