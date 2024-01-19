Кавказский инвестиционный форум 2024: премию получит самый активный инвестор

Кавказский инвестиционный форум, который пройдет весной в Минводах, станет площадкой в том числе для вручения важной премии, рассказал глава Минэкономразвития Ставрополья.
"У нас будет инвестиционная премия. Премия будет вручаться самому активному, самому крупному инвестору на территории [Северного] Кавказа"
– Денис Полюбин
Министр напомнил, что Кавказская инвестиционная выставка 2023 собрала 3 тыс гостей, которые приехали на Ставрополье из 15 стран мира. В КИФ-2024, указал он, планируется участие вдвое большего количества человек.
Полюбин уточнил, что Кавказский инвестиционный форум пройдет примет выставочный центр в Минводах, причем организаторы увеличили размеры площадки по сравнению с прошлым годом.
КИФ-2024
Кавказский инвестиционный форум 2024 стартует 28 мая. Он продлится три дня и завершится 30 мая.