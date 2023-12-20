Кавказский инвестиционный форум 2024 пройдет 28-30 мая

Росконгресс назвал время и место проведения II Кавказского инвестиционного форума.
Как говорится на сайте ведомства, мероприятие стартует 28 мая и завершится 30 мая. Место проведения – выставочный центр "Минводыэкспо".
"В этом году экспозиционная площадка, где будет расположена выставка региональных предприятий, увеличится в два раза"
– Росконгресс
В ведомстве пояснили, что планируется участие минимум 3 тыс человек.
Глава Минэкономразвития напомнил, что после успеха первого форума было решено увеличить его масштаб и проводить в ежегодном формате.
"СКФО обладает мощным потенциалом роста, и наша задача - объединить усилия представителей органов власти и бизнеса для дальнейшего регионального развития и межрегионального взаимодействия. В связи с этим мы увеличиваем экспозиционную часть, расширяем направления деловой программы и географию участников"
– Максим Решетников
Глава Ставрополья уточнил, что в 2024 году к форуму присоединятся регионы ЮФО. Владимир Владимиров добавил, что мероприятие поможет развитию такого масштабного проекта, как коридор "Север-Юг".