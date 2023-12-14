Азербайджан и Турцию пригласят на Кавказский инвестиционный форум 2024

Участниками КИФ-2024 могут стать страны Азово-Черноморского и Каспийского бассейна. Детали рассказал замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров.

Кавказский инвестфорум, который пройдет в следующем году, станет площадкой для налаживания взаимодействия в том числе с Азербайджаном и Турцией, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Мы только сейчас начинаем приглашать, но фактически это Азово-Черноморский бассейн, Каспийский бассейн, все, что связано с прилегающими к этой территории [странами]. Интересанты понятны – это, соответственно, Турция, Азербайджан, все страны, которые прилегают к Азово-Черноморскому бассейну"

– замглавы ведомства

Назаров уточнил, что запланирована деловая программа – она будет реализоваться в рамках межрегионального сотрудничества, на базе имеющихся точек соприкосновения будут налаживаться деловые отношения.

В частности, один из острых вопросов – расширение пограничных пунктов перехода, которые сейчас испытывают колоссальную перегрузку, на них скапливаются огромные очереди, пояснил он.

Напомним, оргкомитет КИФ-2024 был создан 20 ноября.