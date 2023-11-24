Архыз летом: как курорт делают еще более привлекательным для туристов?

Развитие всесезонного курорта Архыз продолжается в Карачаево-Черкесии. Благодаря уже проделанной работе растет и летний турпоток: в 2023 году он увеличился на 64%.

Привлекательность курорта Архыз растет не только зимой, но и летом. О том, какие меры предпринимаются в этом направлении, рассказал "Вестнику Кавказа" генеральный директор группы компаний "Мантера" Вадим Трукшин.

По его словам, летний туристический поток в 2023 году вырос на 64%.

"Что мы для этого сделали? Мы перезапустили бренд Архыза. Архыз – это просто космос, там все связано с космической темой. На Архызе лучший астрофизический климат в стране", – напомнил он.

Трукшин добавил, что на курорте была сделана навигация, запущен пилотный проект по развитию экотроп – в 2024 году его протяженность увеличат до 75 км.

"Будут запущены новые туристические маршруты на разной высоте к каскаду озер на северном склоне, к Софийской поляне и так далее. То есть, это основное: мы создаем новый продукт потребления"

– гендиректор

Кроме того, обратил внимание Трукшин, идет работа над улучшением качества сервиса на курорте. "Будет создан единый диспетчерский сервис, единая точка получения клиентами услуг, будет расширена эта линейка. Начнется создание четвертой деревни – Фестивальной, наряду с уже существующими Романтиком, Лунной Поляной и Дукка", – уточнил он.

Напомним, неподалеку от Архыза находится Специальная астрофизическая обсерватория РАН. Это самый крупный в России центр наземных наблюдений объектов вселенной. Поэтому все трассы и канатки курорта названы на тему космоса.