Аксенов продолжит руководить Крымом

Сергей Аксенов избран на пост главы Крыма на новый срок. Решение было принято на заседании парламента. Сразу же состоялась церемония инаугурации.

Сергей Аксенов будет руководить Крымом третий срок подряд, решение было принято на заседании республиканского парламента нового созыва.

Как пишет РИА Новости, после избрания прошла церемония инаугурации. Аксенов положил руку на конституцию Крым и произнес текст присяги.

Ранее в Крыму прошли выборы в парламент третьего созыва, по итогам которых «Единая Россия» получила 68 мандатов, КПРФ и ЛДПР – по три, а партия СРЗП – один.

Стоит добавить, что Аксенов руководит республикой с 2014 года.