Аэропорт Минвод становится популярнее у туристов

Авиагавань Минвод за семь месяцев обслужила свыше 2,8 млн человек. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 14%.

С начала года международный аэропорт "Минеральные Воды" нарастил общий пассажиропоток на 1,2%.

"С января по июль было перевезено 2,819 млн пассажиров, тогда как в прошлом году за такой же срок было обслужено 2,786 млн человек"

– воздушная гавань

Основная масса пассажиров использует аэропорт в Минводах для перелетов внутри страны - 2,2 млн человек. При этом внутренний пассажиропоток немного снизился с прошлого года - минус 0,6%.

"На внутренних направлениях немного сократилась доля пассажиропотока в Москву и Санкт-Петербург, при этом пассажиропоток на региональных маршрутах увеличился"

– аэропорт

Поток пассажиров на международных рейсах вырос на 14,1% и составил почти 600 тыс человек, передает "Интерфакс".