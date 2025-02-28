В аэропорту Алматы задержали мужчину, пытавшегося захватить заложницу

В Алматы неизвестный пытался взять в заложницы сотрудницу аэропорта. Его задержали.

Правоохранители задержали агрессивного мужчину, который угрожал ножом сотруднице аэропорта Алматы и пытался взять ее в заложницы.

Инцидент произошел утром 7 марта. Неизвестный мужчина прошел в зону внутренних вылетов, где сотрудница безопасности аэропорта попросила предъявить документы, что внезапно вывело мужчину из себя и спровоцировало немотивированную агрессию с его стороны. Агрессор схватил сотрудницу за волосы и стал угрожать ножом.

Сообщается, что блюстители порядка за семь минут обезвредили злоумышленника, мотивы поступка которого пока не установлены.