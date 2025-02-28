Вестник Кавказа

В аэропорту Алматы задержали мужчину, пытавшегося захватить заложницу

В аэропорту Алматы задержали мужчину, пытавшегося захватить заложницу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Алматы неизвестный пытался взять в заложницы сотрудницу аэропорта. Его задержали.

Правоохранители задержали агрессивного мужчину, который угрожал ножом сотруднице аэропорта Алматы и пытался взять ее в заложницы. 

Инцидент произошел утром 7 марта. Неизвестный мужчина прошел в зону внутренних вылетов, где сотрудница безопасности аэропорта попросила предъявить документы, что внезапно вывело мужчину из себя и спровоцировало немотивированную агрессию с его стороны. Агрессор схватил сотрудницу за волосы и стал угрожать ножом. 

Сообщается, что блюстители порядка за семь минут обезвредили злоумышленника, мотивы поступка которого пока не установлены.

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